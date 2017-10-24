МЗС України вимагає від РФ інформацію про зниклих в Ростові українців

МЗС України звернулося до Росії з проханням надати інформацію про українців, які на початку жовтня зникли в районі Ростова-на-Дону.

Про це повідомив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає УНІАН.

Йдеться про 25-річного Олександра Бабинцева та 28-річного Сергія Велева. Українські дипломати намагаються дізнатися, чи відомо російським правоохоронцям їх можливе місце знаходження або про їх можливе затримання.

Кирилич зазначив, що наразі російська сторона не відповіла про долю зниклих українських туристів.