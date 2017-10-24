На Київщині розшукують людей, які вбили учасника АТО

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі учасника АТО від ножових поранень, яких йому нанесли під час бійки, що сталася в ніч на 24 жовтня у місті Кагарлик. Про це інформує відділ комунікації поліції в Київській області.

"Нічний інцидент стався у місті Кагарлик між рідними братами та компанією молодих чоловіків. Під час бійки один із нападників вихопив ніж, наніс ним проникаючі поранення старшому з братів. 33-річному чоловіку діагностували проникаючі ножові поранення грудної клітки та черевної порожнини. На жаль, врятувати життя йому лікарям не вдалося, він помер на операційному столі", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначають, що загиблий є учасником АТО.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, раніше у Броварах в результаті бійки з поножовщиною загинув учасник АТО.