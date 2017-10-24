На Миколаївщині запрацювала найпотужніша в Україні вітроелектростанція

На Миколаївщині уведено в експлуатацію другу чергу Тузлівської вітроелекторостанції ТОВ "Вітровий парк "Причорноморський", що розташований в межах Тузлівської сільської ради. Про це повідомили у прес-службі Миколаївської облдержадміністрації.

Введена у дію нова вітроенергетична установка парку (ВЕУ 001) у 3,2 МВт є наразі найпотужнішою в Україні.

Під час відкриття вітрового парку гості заходу здійснили оглядову екскурсію новою вітроустановкою, ознайомилися з технічною складовою та основними виробничими характеристиками ВЕУ 001, які разом з іншими актуальними питаннями, обговорили згодом у ході тематичної конференції щодо подальшого розвитку вітрової енергетики в регіоні та Україні.