На території Білорусі після навчань "Захід-2017" залишилися військові з РФ, - Генштаб

На території Білорусі після завершення стратегічних навчань збройних сил Білорусі й Росії "Захід-2017" залишилися представники ЗС РФ.

Про це сказав на брифінгу начальник Управління верифікації Генштабу Збройних сил України Андрій Гудзь, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Укрінформ.

"На території Білорусі було створено угрупування білорусько-російських ЗС приблизно у кількості 12 тисяч осіб, з яких 5800 представники РФ. Військові розуміють, що штаб та інші підрозділи залишаються на території Білорусі, і під час час міжнародних інспекцій підтвердилось, що там є російські війська", - сказав представник Генштабу.

Він зауважив, що навчанням "Запад-2017" було дано негативну оцінку через те, що сторона, яка запрошує спостерігачів, має надати доступ до всіх військових часин, які залучаються до навчань. За словами Гудзя, було показано лише частково війська. Зокрема, російські війська, які перебували у Білорусі, не були представлені міжнародним спостерігачам, сказав Гудзь.

Як повідомлялося, російсько-білоруські навчання "Захід-2017" проходили на території Білорусі 14-20 вересня.