НАБУ знайшло нові докази у "бурштиновій справі" під час обшуку Розенблата

Докази, знайдені під час обшуку народного депутата Борислава Розенблата 19 жовтня, можуть бути використані у кримінальному провадженні. Про це повідомляє прес-центр Національного антикорупційного бюро на своїй сторінці у Facebook.

У відомстві нагадали, що 19 жовтня запобігли вивезенню за кордон матеріалів, важливих для розслідування так званої бурштинової справи. Це сталося під час того, як вони обшукали Розенблата в літаку авіакомпанії WizzAir в аеропорту "Київ".

Детективи кажуть, що знайдені тоді докази є допустимими та можуть використовуватися у кримінальному провадженні.