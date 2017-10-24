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Вінстон Черчилль, британський політик, прем'єр-міністр Великої Британії

НАБУ знайшло нові докази у "бурштиновій справі" під час обшуку Розенблата

24 жовтня, 2017 - 14:08

Докази, знайдені під час обшуку народного депутата Борислава Розенблата 19 жовтня, можуть бути використані у кримінальному провадженні. Про це повідомляє прес-центр Національного антикорупційного бюро на своїй сторінці у Facebook. 

У відомстві нагадали, що 19 жовтня запобігли вивезенню за кордон матеріалів, важливих для розслідування так званої бурштинової справи. Це сталося під час того, як вони обшукали Розенблата в літаку авіакомпанії WizzAir в аеропорту "Київ". 

Детективи кажуть, що знайдені тоді докази є допустимими та можуть використовуватися у кримінальному провадженні.

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