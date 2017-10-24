НАТО хоче створити дві нові структури на випадок конфлікту з РФ, - ЗМІ

24 жовтня, 2017 - 21:24
Північноатлантичний альянс планує створити дві нові командні структури на тлі погіршення відносин з Росією.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Wall Street Journal.
"НАТО готове схвалити створення двох нових командних структур для покращення логістики союзників та захисту ліній постачання, спрямованих на усунення слабких місць у будь-якому потенційному конфлікті з Росією", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що міністри оборони країн-членів НАТО розглянуть нову структуру органів управління на своїй щоквартальній нараді в листопаді.
Джерело: Укрінформ