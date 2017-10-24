Немає жодних обставин, які заважають видворенню Саакашвілі, - Луценко

Наразі немає жодних обставин, які заважають депортації або екстрадиції грузинського політика Міхеіла Саакашвілі до Грузії. Про це журналістам заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

"Наразі ДМС відмовила йому (М.Саакашвілі – ред.) у статусі біженця, про який він написав заяву. Пан Саакашвілі, як завжди, до суду з оскарженням цього рішення не звернувся, відтак зараз він апатрид без жодних спеціальних обставин, які могли б унеможливити його депортацію і екстрадицію", - сказав Ю.Луценко.

Нагадаємо, міграційна служба відмовила Саакашвілі у наданні йому статусу біженця.