Необхідно зробити "наступний крок" у процесі військової підтримки України, - The Washington Post

За ініціативи Посольства України в США, американська газета The Washington Post розмістила на своїх шпальтах великий постер із закликом зробити "наступний крок" у процесі військової підтримки України. Журналісти видання зазначають, що країна зараз зберігає безпеку цілої Європи.

Публікація вийшла в друкованій версії понад півмільйонним накладом, а також у вигляді електронної розсилки 775 тис. адресатам, повідомляє Укрінформ.

"Україні вдається утримати оборону проти російської агресії у східному регіоні Донбасу, але ціна за це є високою: понад 10 тис. українських воїнів були вбиті та поранені. Насильство продовжується. Ця загроза українському народу та безпеці Європи має бути зупинена", - наголошується в ілюстрованому тексті.

При цьому зазначається, що зараз Україна витрачає 5,6% ВВП на безпеку та оборону. Вісім українських батальйонів досягли сумісних із НАТО стандартів; Сполучені Штати поставили контрбатарейні радари; американські інструктори провели тренінги для понад 4 тис. українських військовослужбовців – і це дозволило зберегти багато життів в Україні.

"Військова підтримка США до цього часу мала життєво важливе значення для оборони України, і Україна готова до наступного кроку", - наголошується в публікації.