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Вінстон Черчилль, британський політик, прем'єр-міністр Великої Британії

Нинішньго главу Китаю офіційно прирівняли до Мао Цзедуна

24 жовтня, 2017 - 11:37
Фото Reuters

Комуністична партія Китаю проголосувала за закріплення ідеології голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна у своїй конституції, чим прирівняла його до засновника партії Мао Цзедуна.

Про це повідомляє BBC Україна.

Наприкінці найважливішого політичного заходу в Китаї - з'їзду Комуністичної партії, члени партій проголосували за це одностайно.

Це визнання фактично означає, що будь-які виклики нинішньому лідеру Китаю тепер розглядатимуться як загроза правлінню Комуністичної партії в країні.

Сі Цзіньпін постійно посилював свій контроль над владою в країні від 2012 року, коли став лідером. З'їзд партії почався минулого тижня з тригодинної промови Цзіньпіна, де він вперше представив свою філософію "соціалізму з китайськими характеристиками в новій епосі".

Високопосадовці та державні ЗМІ тоді почали згадувати його ідеї, називаючи їх "Ідеологія Сі Цзіньпіна", на знак того, що він зміцнив свій вплив на партію.

Погляди попередніх лідерів Комуністичної партії Китаю раніше також фіксувалися у конституції партії, але ідеологом визнавали тільки її засновника Мао Цзедуна.

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