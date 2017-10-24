Після чотирьох років заборони, ФІФА дозволила провести гру на "Арені Львів"

Дозвіл на проведення матчу Україна-Словаччина на стадіоні "Арена Львів" таки видали. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) дозволила провести гру на арені, на якій раніше заборонила приймати матчі. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Збірна команда України проведе товариську зустріч із командою Словаччини. Матч відбудеться 10 листопада. Початок гри – о 20:00.

У 2013 році ФІФА заборонила на 5 років проведення на львівській арені офіційних матчів під егідою організації, зокрема зустрічей відбіркового циклу Чемпіонату світу 2018 року.

Крім того, українська збірна мала провести одну гру відбору на Чемпіонат світу-2018 без глядачів.

Таким чином збірну України покарали за поведінку фанатів під час гри з командою Сан-Марино у Львові. За даними ФІФА, вболівальники вивісили неонацистські банери та підіймали руки у нацистському вітанні.