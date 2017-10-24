Порошенко: Ніяких дострокових виборів не буде

В Україні лишилося менше року до початку планового виборчого циклу обрання президента і парламенту, а час до того треба використати максимально ефективно. До цього закликав голова держави Петро Порошенко в ході засідання Ради регіонального розвитку,передає "112 Україна".

"Залишилось менше року до початку планового виборчого циклу обрання президента і Верховної Ради. Як я вам уже казав 9 місяців тому, ніяких дострокових виборів не буде, що ми і забезпечили. Цей період до вимушеної паузи в реформах, до ризику зростання популізму, кожному з нас треба використати максимально ефективно", - сказав Порошенко.

Він подякував Верховній Раді, яка проголосувала освітню, пенсійну, реформу охорони здоров’я. За його словами, це надзвичайно важлива складова руху вперед.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що абсолютна більшість країн ООН підтримують пропозицію України про розміщення миротворців на Донбасі.