Порошенко привітав Шойбле з обранням головою Бундестагу

24 жовтня, 2017 - 22:27
Президент України Петро Порошенко привітав Вольфганга Шойбле з обранням на посаду президента німецького Бундестагу.
Про це йдеться у повідомленні на його Twitter.
"Я щиро вітаю Вольфганга Шойбле як нового президента Бундестагу Німеччини", - заявив Порошенко.
Порошенко вважає нову посаду Шойбле визнанням шанованого і досвідченого політика. Президент назвав Шойбле хорошим другом України.
My sincere congratulations to Wolfgang Schäuble as a new president of Germany’s Bundestag!
— Петро Порошенко (@poroshenko) October 24, 2017
Нагадаємо, що Шойбле було обрано новим головою німецького парламенту.
Джерело: День