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Вінстон Черчилль, британський політик, прем'єр-міністр Великої Британії

Порошенко привітав Шойбле з обранням головою Бундестагу

24 жовтня, 2017 - 22:27
Фото Reuters

Президент України Петро Порошенко привітав Вольфганга Шойбле з обранням на посаду президента німецького Бундестагу.

Про це йдеться у повідомленні на його Twitter.

"Я щиро вітаю Вольфганга Шойбле як нового президента Бундестагу Німеччини", - заявив Порошенко.

Порошенко вважає нову посаду Шойбле визнанням шанованого і досвідченого політика. Президент назвав Шойбле хорошим другом України.

Нагадаємо, що Шойбле було обрано новим головою німецького парламенту.

Джерело: День
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