Порошенко привітав Шойбле з обранням головою Бундестагу

Президент України Петро Порошенко привітав Вольфганга Шойбле з обранням на посаду президента німецького Бундестагу.

Про це йдеться у повідомленні на його Twitter.

"Я щиро вітаю Вольфганга Шойбле як нового президента Бундестагу Німеччини", - заявив Порошенко.

Порошенко вважає нову посаду Шойбле визнанням шанованого і досвідченого політика. Президент назвав Шойбле хорошим другом України.

My sincere congratulations to Wolfgang Schäuble as a new president of Germany’s Bundestag!

