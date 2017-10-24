Прем’єр Польщі анонсувала зміни у складі польського уряду

Прем’єр міністр Польщі Беата Шидло за декілька днів оголосить про зміни у складі польського уряду.

Про це глава уряду Польщі повідомила у вівторок, 24 жовтня, в ефірі TVN 24, передає "Європейська правда".

За словами Шидло, вона вирішила заявити про майбутні перестановки публічно, щоб спростувати спекуляції у ЗМІ, зокрема, що своєї імовірної відставки.

"Протягом декількох днів я повідомлю медіа про зміни в уряді", - сказала Шидло, додавши, що зараз веде переговори щодо цього з главою партії "Право і справедливість" Ярославом Качинським.

"Ніхто з нас не прив’язаний до табурета… У всіх нас є свої ролі, і ми знаємо, що робити. Якщо обставини змінюються, тоді тактика також адаптується до цього", - зазначила польська прем’єрка.

Щодо своєї відставки Шидло підкреслила, що вперше чутки про це з’явилися через 100 днів роботи уряду, і потім регулярно виринали у пресі. Вона наголосила, що такі чутки "не служать ні Польщі, ні уряду, ні міністрам, які виконують свою роботу".