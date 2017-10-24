Президент Польщі підписав закон про збільшення витрат на оборону до мінімум 2,5% ВВП

Президент Польщі Анджей Дуда підписав у понеділок закон про поступове збільшення витрат на оборону Польщі до мінімум 2,5% ВВП країни в 2030 році. Про це повідомляє Укрінформ.

"Це важливий елемент реалізації нашої програми будівництва безпечної Польщі... Ми однозначно наголошували, що необхідним є загальне збільшення витрат на обороноздатність, ми потребуємо більше коштів на модернізацію польської армії, на її перебудову, на збільшення чисельності, а також потребуємо хороших юридичних механізмів, щоби можна було чітко, на підставі добре сформульованих механізмів, реалізувати наші союзницькі зобов'язання", - заявив Дуда.

Він зазначив, що цей закон передбачає поступове збільшення витрат на оборону: в наступному році воно має становити 2%, в 2021 році — 2,1%, а в 2030 і подальших роках - принаймні 2,5% від ВВП.

Дуда наголосив, що Польща хоче мати сильну армію, яка у випадку будь-яких загроз для країни зможе адекватно реагувати на виклики і захистити польські кордони і безпеку громадян.

У вересні польський парламент прийняв закон, яким збільшується фінансування ЗС Польщі з 2018 року до 2% ВВП, а чисельність ЗС - до 200 тисяч.

Нагадаємо, Україна і Польща підписали угоду між Міністерствами освіти двох країн щодо мовної статті, згідно з прийнятою в Україні реформою освіти.