РФ намагається знищити репутацію ПАРЄ, - Ар’єв

Росія має мету знищити репутацію Асамблеї в межах Ради Європи.

Про це повідомив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

"Спочатку Президент ПАРЄ дискредитує Асамблею візитом до диктатора Асада. Потім – масштабний корупційний скандал, результати розслідування якого будуть в грудні і вилізуть боком багатьом. Тепер генсек РЄ Ягланд тягне канатом Росію в ПАРЄ, чим втручається в справи незалежного органу, як Асамблея, розуміючи що безумовне повернення РФ призведе до дискредитації ПАРЄ", – зауважив політик.

Він підкреслив: "отже, не один я бачу мету - знищити репутацію Асамблеї в межах Ради Європи і, як наслідок, зменшити її вплив в організації, в тому числі інституціональними змінами. А Росія в цьому випадку є лише інструментом в руках певних функціонерів Ради Європи. Великий інструмент, який вважає себе самостійним гравцем".