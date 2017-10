РФ в ООН заблокувала розслідування хімічних атак у Сирії

Росія наклала вето на резолюцію про продовження мандата місії ООН з розслідування використання хімічної зброї в Сирії.

Про це повідомляє AFP у Twitter.

"Росія наклала вето на резолюцію ООН, розроблену США, яка б розширила мандат групи, що проводить розслідування хімічних атак у Сирії, на рік", - йдеться у повідомленні.

