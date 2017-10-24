РФ в ООН заблокувала розслідування хімічних атак у Сирії

24 жовтня, 2017 - 21:05
Росія наклала вето на резолюцію про продовження мандата місії ООН з розслідування використання хімічної зброї в Сирії.
Про це повідомляє AFP у Twitter.
"Росія наклала вето на резолюцію ООН, розроблену США, яка б розширила мандат групи, що проводить розслідування хімічних атак у Сирії, на рік", - йдеться у повідомленні.
#UPDATE Russia vetoes US-drafted UN resolution that would have extended mandate of panel investigating #Syria chemical attacks by a year
— AFP news agency (@AFP) October 24, 2017