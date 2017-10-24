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Вінстон Черчилль, британський політик, прем'єр-міністр Великої Британії

РФ в ООН заблокувала розслідування хімічних атак у Сирії

24 жовтня, 2017 - 21:05
Фото Reuters

Росія наклала вето на резолюцію про продовження мандата місії ООН з розслідування використання хімічної зброї в Сирії.

Про це повідомляє AFP у Twitter.

"Росія наклала вето на резолюцію ООН, розроблену США, яка б розширила мандат групи, що проводить розслідування хімічних атак у Сирії, на рік", - йдеться у повідомленні.

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