Шаблістка Харлан заявлена на етап Кубка світу у Франції

27-29 жовтня в французькому Орлеані відбудеться етап Кубка світу з фехтування на шаблях серед жінок. Олімпійська чемпіонка українка Ольга Харлан включена у заявку в особистому турнірі з шостим номером "посіву", повідомляє Укрінформ.

Із першої світової "десятки" у Франції планують виступати вісім шаблісток - крім Харлан, це угорка Анна Мартон, італійки Ірен Веччі і Роселла Грегоріо, росіянка Яна Єгорян, француженки Манон Брюне, Шарлотта Лембах і Сесілія Бердер. Вони будуть звільнені від кваліфікації.

З українок за місце в основній сітці змагатимуться Юлія Бакастова, Ольга Жовнір, Олена Прокуда, Аліна Комащук та Діана Залевська.