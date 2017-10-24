Шевченко скликає 6 легіонерів на товариський матч проти Словаччини

Андрій Шевченко розпочав скликати команду, що гратиме за Україну у товариському матчі проти Словаччини. Головний тренер збірної України традиційно розпочав із запрошення гравців, котрі виступають в іноземних чемпіонатах, повідомляє "Футбол 24".

Цього разу виклики отримали шестеро легіонерів: Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Андрій Ярмоленко (Борусія Дортмунд, Німеччина), Руслан Ротань, Едуард Соболь (обидва – Славія, Чехія), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія) та Олександр Кучер (Кайсеріспор, Туреччина).

У порівнянні з попередніми зборами у переліку "іноземців" відсутній півзахисник англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко, на якого розраховує наставник молодіжної збірної Олександр Головко, інформує офіційний сайт ФФУ.

Національна команда розпочне свій збір 6 листопада. На 10 листопада призначено товариський матч зі Словаччиною. Повний список гравців, викликаних на листопадовий збір, буде оголошено пізніше.