Шойбле було обрано новим головою німецького парламенту

Колишнього міністра фінансів Німеччини, члена партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Вольфґанґа Шойбле у вівторок, 24 жовтня, на установчому засіданні Бундестагу обрано новим головою німецького парламенту.

За кандидатуру 75-річного політика-однопартійця канцлерки Анґели Меркель проголосував 501 парламентар з 709-ти членів нового складу Бундестагу, 173 висловилися проти обрання Шойбле, а 30 - утрималися. Попередній голова Бундестагу Норберт Ламмерт вирішив не балотуватися до парламенту на виборах, що відбулися минулого місяця.

На установчому засіданні Бундестагу також повинні обрати шістьох заступників голови - від кожної партії, представленої в парламенті. Після завершення засідання канцлерці Анґелі Меркель та федеральним міністрам вручать документи про завершення їхніх повноважень, однак президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр доручив членам кабміну виконувати обов'язки до формування нового уряду.

Вольфґанґ Шойбле упродовж багатьох років був міністром фінансів Німеччини. Також раніше він обіймав посаду міністра внутрішніх справ. У 1990 році на Шойбле, тоді міністра внутрішніх справ, було скоєно замах під час одного з передвиборних заходів. З того часу він пересувається в інвалідному візку.