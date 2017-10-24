Швейцарська авіакомпанія Swiss відновить польоти в Україну у 2018

Швейцарська авіакомпанія Swiss навесні 2018 року відновить польоти в Україну.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на сайті авіаперевізника.

Повідомляється, що Swiss відновить польоти в Україну з 26 березня 2018 року.

На цей день заплановано перший після чотирирічної перерви рейс Цюрих-Київ. Рейси по даному маршруту виконуватимуться чотири рази на тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і суботах. Також повідомляється, що продаж квитків розпочнеться з 25 жовтня 2017 року.

На даний час детальний розклад поки не опубліковано.