Собчак, яка оголосила про намір балотуватися в президенти РФ, роз'яснила свою позицію щодо Криму

Телеведуча Ксенія Собчак, яка минулого тижня оголосила про свій намір балотуватися в президенти Росії, роз'яснила свою позицію щодо Криму. Про це вона повідомила на прес-конференції, передає "Дождь".

Вона заявила, що з точки зору міжнародного права півострів знаходиться під юрисдикцією України.

"Відповідаю прямо, що думаю, не буду ухилятися. З точки зору міжнародного права, Крим український. Крапка. Далі давайте розмовляти ", - заявила Собчак.

Собчак позиціонує себе як опозиційного Кремлю кандидата. Також вона пообіцяла зняти свою кандидатуру, якщо до виборів допустять Олексія Навального, якому російська влада блокує можливість висуватися принаймні до 2028 року через судимості, та до якого вона звернулася з пропозицією діяти разом перед президентськими виборами 2018 року.