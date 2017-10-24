Сьогодні в АТО загинули четверо українських військових

З початку доби в зоні проведення АТО на Донбасі загинули четверо українських військовослужбовців, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

У штабі уточнили, що двоє військових загинули внаслідок поранень, отриманих при обстрілі на маріупольському напрямку. Ще двоє військових отримали поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Крім того, ще двоє військових загинули і один отримав поранення в результаті підриву на невідомий вибуховий пристрій на донецькому напрямку.

При цьому в штабі відзначають, що з початку доби в районі проведення АТО вогнева активність бойовиків була незначною і обстрілів було небагато.

На донецькому напрямку окупанти з автоматичних гранатометів і кулеметів били по опорним пунктам сил АТО біля Верхньоторецької. З цієї ж зброї бойовики обстріляли укріплення української армії в районі Водяного, що на приморському напрямку.

Також сьогодні вдень під ворожим вогнем виявилися захисники Мар'їнки.