Спалах АЧС зареєстрували на Тернопільщині, - Держпродспоживслужба

У Тернопільській області в приватному господарстві Бучацького району зареєстрували спалах африканської чуми. Про це йдеться у повідомленні ГУ Держпродспоживслужби в області.

За інформацією управління, ветеринари зафіксували загибель заражених свиней в приватному господарстві в с.Бариш.

Наразі в осередку захворювання вживають заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС. Встановлено карантинні зони терміном на 40 діб.

Нагадаємо, нещодавно спалах АЧС зафіксували на Житомирщині.