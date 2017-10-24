Спікер парламенту Молдови призначив нового міністра оборони

Спікер парламенту Андріан Канду, наділений повноваженнями "тимчасового президента" Молдови, підписав указ про призначення нового міністра оборони. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Deschide.

Оборонне відомство Молдови очолить 32-річний фінансист Євген Струза. Він вже офіційно вступив на посаду, прийнявши присягу.

Як відомо, минулого тижня Конституційний суд Молдови постановив, що для виконання функцій президента Молдови замість Ігоря Додона може бути призначений тимчасово виконуючий обов'язки глави держави.

Суд пішов на такий крок через відмову Додона затверджувати кандидата на пост міністра оборони, визнавши його дії порушенням Конституції.

Суд вирішив: якщо президент не в змозі призначити міністра, то тимчасово для вирішення конкретного питання обов'язки президента на себе можуть взяти голова парламенту або прем'єр-міністр.

Додон назвав дії Конституційного суду ще одним кроком до повної узурпації влади в країні.