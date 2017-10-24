Силовики взяли штурмом Святошинський райсуд, де судять Коханівського

Правоохоронці взяли штурмом залу Святошинського райсуду Києва, де мали обрати запобіжний захід для лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Поліція затримує тих, хто забарикадував приміщення суду.

Фото Артема Сліпачука, "День"

Нагадаємо, група активістів ввечері 23 жовтня забарикадувалася в залі засідання в Святошинському районному суді Києва, де розглядалося питання про обрання запобіжного заходу лідеру добровольчого батальйону ОУН Миколі Коханівському. Про це повідомляє у своєму Facebook активістка Ганна Сінькова.

У відповідь на дії активістів правоохоронці пішли на штурм приміщення, вимкнувши світло і закидаючи в приміщення гранати зі сльозогінним газом. Під час зіткнень у справу пішли меблі та інші предмети, що знаходилися в приміщенні.

"У зал, де знаходяться журналісти, пустили сльозогінний газ. Нас убивають!" - коментує активістка.

21 жовтня Миколу Коханівського затримали за звинуваченням у хуліганстві. Між підозрюваним і активістом "Правого сектора" Русланом Качмалою на позивний "Рем" виник конфлікт, який згодом переріс у бійку і стрілянину. Микола Коханівський кілька разів влучив у "Рема" з пістолета гумовими кулями. 23 жовтня суд переніс засідання на 9:00 24 жовтня. Захист Коханівського заявив, що до того часу закінчиться термін попереднього затримання і поліція не має права конвоювати його знову до ізолятора.