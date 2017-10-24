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Вінстон Черчилль, британський політик, прем'єр-міністр Великої Британії

У Греції пройшла церемонія запалення олімпійського вогню зимових Ігор-2018

24 жовтня, 2017 - 12:57
Фото із сайту olympic.org

У грецькій Олімпії пройшла церемонія запалення олімпійського вогню зимових Ігор-2018, які відбудуться у корейському Пхьончхані, повідомляє Міжнародний олімпійський комітет.

Церемонія запалення олімпійського вогню проходить у грецькій Олімпії, де були засновані Ігри. За давньою традицією, факел запалять за допомогою сонячних променів, з використанням параболічного дзеркала, передає УНН.

Роль верховної жриці під час церемонії виконає грецька актриса Катерина Леху.

Нагадаємо, зимова Олімпіада 2018 року відбудеться в Пхьончхані з 9 по 25 лютого.

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