У Канаді закликають тимчасово відсторонити РФ від зимових Олімпійських ігор

Президент Національного олімпійського комітету Канади Тріша Сміт закликала тимчасово відсторонити Росію, незалежно від того, чи завершено два розслідування, шо тривають, комісій Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Про це повідомляє Insidethegames.

На думку Сміт, яка є членом МОК і членом спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні, таке рішення допомогло б забезпечити чистоту майбутніх Ігор-2018.

Заяву про застосування санкцій було зроблено на засіданні НОК Канади у Ванкувері після того, як президент Росії Володимир Путін звинуватив США в тиску на МОК з метою недопущення Росії до Олімпіади в Південній Кореї.

"Ми вітаємо роботу двох комісій на чолі з Самуелем Шмідом і Денисом Освальдом, однак ця робота є ґрунтовною і вимагає часу. Якщо висновки комісій не можуть бути зроблені негайно, ми просимо вжити заходів, що включають тимчасове відсторонення Росії, для того, щоб забезпечити чистоту зимових Олімпійських ігор, до яких залишилося 112 днів", — сказала Сміт.

Як відомо, комісії МОК під керівництвом Шміда та Освальда наразі перевіряють висновки канадського юриста Річарда Макларена про можливе існування державної допінгової системи в Росії та причетності до неї російських олімпійців.

Нагадаємо, у вересні Національний антидопінговий центр України приєднався до заклику антидопінгових агентств 17 країн відсторонити Росію від участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року.