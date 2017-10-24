У канадському парламенті закликали надати безвіз громадянам України

Під час виступу у федеральному парламенті Канади, депутат канадського парламенту Лінда Дункан закликала надати громадянам України право здійснювати безвізові поїздки до Канади, передає кореспондент Укрінформу.

"Надання безвізового режиму сприятиме торгівлі між нашими народами й збільшить можливості підтримки демократичних реформ в Україні", - сказала Дункан.

Вона звернула увагу законодавців на неприпустимо високу кількість відмов українцям у канадських візах.

"З травня цього року Європейський Союз надав українцям безвізовий доступ до ЄС, однак Канада продовжує відхиляти велику кількість візових запитів українців. Причини такого високого рівня відмов незрозумілі, зважаючи, що уряд вихваляє свою торгову угоду з Україною", - наголосила депутат від опозиційної Нової демократичної партії.

Дункан закликала уряд Канади "негайно вжити заходів для запровадження безвізового режиму з Україною".

Зауважимо, що Канада дотримується однієї із найбільш несприятливих для українців візових політик серед усіх держав світу, адже понад 30% заявників з України не отримують дозволу на в’їзд.