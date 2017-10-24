У Києві поліція затримала 30 учасників заворушень у будівлі Святошинського райсуду

Столична поліція затримала три десятки осіб, причетних до заворушень у будівлі Святошинського районного суду Києва. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

"На цю хвилину все спокійно. Особи, які вночі блокували Святошинський суд, вони продовжували робити це вдень (сьогодні, - ред.), створилася загроза знову зірвати засідання по обранню запобіжного заходу Коханівському. Тому задіяли підрозділи поліції. Було розблоковане (приміщення суду, - ред.), 30 осіб затримано. Їх доставляють до Шевченківського управління, де кожному буде надана правова оцінка його дій щодо блокування та опору працівникам поліції", - повідомив начальник поліції.

Він уточнив, що в даний час поліція кваліфікує дії правопорушників за двома статтями КК: пошкодження майна та хуліганство, вчинене групою осіб.

Головний редактор видання "Страна" Ігор Гужва на сторінці в Facebook повідомив про затримання поліцією журналіста Кирила Малишева. За даними Гужви, його доставили в Шевченківське управління поліції, незважаючи на наявність журналістського посвідчення.

Також в соцмережах повідомляють про затримання поліцією дружини Коханівського Катерини.

Миколу Коханівського затримали за звинуваченням у хуліганстві 21 жовтня. Між ним і Русланом Качмалою (позивний "Рем") виник конфлікт, який переріс у бійку та стрілянину. Микола Коханівський кілька разів влучив у "Рема" з пістолета гумовими кулями. 23 жовтня суд переніс засідання на 9:00 24 жовтня. Захист Коханівського заявив, що до того часу закінчиться термін попереднього затримання і поліція не має права конвоювати його знову в ізолятор. Це стало причиною того, що група прихильників Коханівського забарикадувалася в залі засідання в Святошинському районному суді Києва, де й розглядалося питання про обрання запобіжного заходу Коханівському.

У відповідь на ці дії правоохоронці пішли на штурм приміщення, вимкнувши світло і закидаючи в приміщення гранати зі сльозогінним газом. Під час зіткнень застосовували меблі та інші предмети.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці взяли штурмом залу Святошинського райсуду Києва, де мали обрати запобіжний захід для лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського.