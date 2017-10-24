У Луцьку презентували проект для незрячих "Луцьк у долонях"

Цей проект, який має промовисту і символічну назву – «Луцьк у долонях» - став незаперечним лідером конкурсу громадських ініціатив. Луцька міська рада, яка проводить конкурс, і фінансує його. Але перелік проектів, які варто профінансувати, визначають лучани голосуванням.

«Луцьк у долонях» - це видання рельєфно-крапковим шрифтом Брайля туристичного путівника. Його підготувала начальник управління туризму і промоції Луцької міської ради Катерина Теліпська. Крім розповіді про древній Лучеськ вміщено і рельєфно-графічні зображення Луцького замку, кірхи та синагоги. Донині незрячі люди, живучи у Луцьку, не могли знати, які ж вони, ці пам ятки історії і архітектури.

До кінця року видадуть і аудіозапис туристичного путівника. Він потрібен незрячим, котрі не володіють мовою Брайля. До речі, у польському місті Вроцлав довелося побачити спеціальні таблиці біля історичних та культурних пам яток, текст яких вирізьблений на металі шрифтом Брайля. Тобто незрячій людині не треба брати і путівник, а просто біля пам ятки познайомитися з її зображенням та історією. Та Луцьку, навіть при всій увазі до проблем незрячих, це ще не по кишені.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк