У Марселі завершився 13-денний страйк сміттярів, які були невдоволені скороченням премій

У французькому місті Марсель завершився 13-денний страйк сміттярів, які були невдоволені скороченням премій. Про це повідомляє The Local.

Два тижні тому близько 200 співробітників компанії компанії Derichebourg, яка займається збором сміття, оголосили страйк на знак протесту скорочення їхніх премій, передає Еспресо.

За 13 днів на вулицях міста скупчилися гори сміття. 23 жовтня компанія залагодила конфлікт, " досягнувши більш сприятливих умов для співробітників".

Жителям Марселя пообіцяли, що вони зможуть "побачити різницю на вулицях" вже у вівторок вранці. Зазначається, що у деяких районах прибирання вулиць триватиме дві доби.