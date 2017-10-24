У Сумах вперше встановили звукові світлофори

Світлофорними об’єктами з пристроями звукового супроводу обладнали чотири перехрестя у Сумах. Це має полегшити людям з вадами зору перетинати вулицю у місцях з пожвавленим автомобільним рухом.

Як розповів кореспонденту «Дня» голова ГО «Ініціативи Слобожанщини» Анатолій Сасса, міська влада розглянула звернення організації з відповідним проханням, посприяла його вирішенню, і зрештою Суми долучилися до переліку міст, де звукові світлофори вже працюють.

Сам Анатолій Сасса – інвалід по зору, його дружина Дар’я тотально незряча. Вони, як ніхто інший, розуміють проблеми, з якими доводиться стикатися людям, котрі погано бачать. Дехто живе з цим від народження, а до когось така біда може прийти несподівано.

Сумчанин Костянтин Москаленко, котрий втратив зір вже у зрілому віці, розповідає, як складно таким, як він, адаптуватися в соціумі. «Через це багато незрячих просто не виходять з дому, бояться, - говорить він. – Їм важко пересуватися. Встановлення звукових світлофорів у Сумах – важливий крок у справі допомоги таким людям. Крім того, це ще й своєрідне нагадування здоровим, що проблема існує».

Наразі працівники КП «Шляхрембуд» відрегульовують гучність сигналу звукових пристроїв, аби вони не завдавали зайвих незручностей мешканцям прилеглих будинків.

Досі Суми залишалися єдиним обласним центром в Україні, де не було жодного звукового світлофора. При цьому лише офіційно у місті зареєстровано близько 400 інвалідів по зору.

Алла Акіменко, Суми. Фото авторки.