У вежі Трампа у Нью-Йорку вивісили банер із вимогою звільнити Сенцова

У Трамп Тауер у Нью-Йорку вивісили банер із вимогою звільнити з російської колонії незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила учасниця групи Pussy Riot Марія Альохіна.

"Це ми сьогодні виступили за Олега Сенцова. Трамп Тауер, Нью Йорк, зшиті степлером простирадла", - повідомила вона.

Альохіна також підкреслила, що "ми повинні продовжувати говорити про справу Сенцова і Кольченко".

Крім того, за її словами, поліція на півгодини перекрила вежу.