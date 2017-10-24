У Європарламенті проведуть термінові дебати з питання сексуальних домагань

Голова Європарламенту Антоніо Таяні був "шокований і обурений" у зв'язку з повідомленнями про те, що співробітниці законодавчого органу ставали жертвами сексуальних домагань.

У понеділок, 23 жовтня, у Європарламенті ухвалили рішення провести термінові дебати з цього питання вже наступної середи, повідомляє агенція AFP.

На тлі розслідування щодо голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, якого підозрюють в сексуальних домаганнях і зґвалтуваннях, дедалі більше жінок знаходять у собі сміливість розповісти про подібні випадки, у тому числі й співробітниці Європарламенту.

Так, британська газета The Sunday Times, інтернет-портал Politico та інші ЗМІ оприлюднили заяви жінок про різні сексуальні домагання та спроби помацати їхнє тіло з боку чоловіків-європарламентаріїв. Жінки стверджують, що до домагань причетні також і німецькі депутати, а одного з них навіть називають "провідним". На ім'я називається лише один 71-річний французький депутат від Зелених, який нібито написав непристойне текстове повідомлення співробітниці іншого депутата. Імена інших політиків, яким закидають сексуальні домагання, The Sunday Times не оприлюднила, як зазначається, через побажання самих жінок. Вони, мовляв, побоюються за свою кар'єру та через можливі юридичні наслідки.

Cексуальні домагання на робочому місці є жахливим різновидом зловживання владою, заявила німецька євродепутатка, представниця Зелених Террі Райнтке (Terry Reintke), коментуючи ці повідомлення. Вона закликала усіх співробітниць Європарламенту, які стали жертвами сексуальних домагань, повідомляти про них до відповідного комітету. "Кожен випадок сексуальних домагань слід вивчати", - заявила також австрійська євродепутатка представниця Зелених Моніка Вана (Monika Vana).

Нагадаємо, на тлі сексуального скандалу навколо голлівудського продюсера Харві Вайнштейна у соцмережах набув великої популярності флешмоб під хештегом #MeToo - тисячі жінок розповідають про сексуальне насильство і домагання.

Минулого року Європарламент створив спеціальний координаційний центр, який розглядає скарги такого роду та консультує потенційних жертв. За словами його речника, зазначає агенція dpa, з часу створення цього центру до відповідного комітету ще не було подано жодної подібної скарги.