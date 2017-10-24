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Вінстон Черчилль, британський політик, прем'єр-міністр Великої Британії

Україна і США до кінця року проведуть спостережний політ над територією РФ

24 жовтня, 2017 - 14:26

До кінця поточного року Україна та США мають намір провести спостережний політ над територією Росії з метою контролю військової діяльності.

Про це повідомив начальник управління верифікації Генерального штабу ЗС України Андрій Гудзь, передає Інтерфакс-Україна.

"У цьому році Україні вдалося провести спільний спостережний політ з Канадою, США і Швецією над територією Російської Федерації. До кінця року заплановано проведення ще одного спостережного польоту зі Сполученими Штатами Америки", - сказав він.

За його словами, згідно з угодою про відкрите небо, у Росії є достатньо часу на маскування військ і військової техніки.

 
    
Джерело: Інтерфакс-Україна
          
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