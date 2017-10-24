Україна і США до кінця року проведуть спостережний політ над територією РФ

До кінця поточного року Україна та США мають намір провести спостережний політ над територією Росії з метою контролю військової діяльності.

Про це повідомив начальник управління верифікації Генерального штабу ЗС України Андрій Гудзь, передає Інтерфакс-Україна.

"У цьому році Україні вдалося провести спільний спостережний політ з Канадою, США і Швецією над територією Російської Федерації. До кінця року заплановано проведення ще одного спостережного польоту зі Сполученими Штатами Америки", - сказав він.

За його словами, згідно з угодою про відкрите небо, у Росії є достатньо часу на маскування військ і військової техніки.