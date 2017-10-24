Україна і США проведуть спостережний політ над РФ, - ЗСУ

До кінця 2017 року Україна і США мають намір провести спостережний політ над територією Росії з метою контролю військової діяльності.

Про це повідомив керівник управління верифікації Генерального штабу Збройних сил Андрій Гудзь, інформує "Радіо Свобода".

"Цього року Україні вдалося провести спільний спостережний політ з Канадою, США і Швецією над територією Росії, в рамках Договору про відкрите небо. До кінця року заплановано проведення ще одного спостережного польоту зі Сполученими Штатами Америки", – сказав Гудзь.

За його словами, Росія систематично порушує міжнародні договори, приховує інформацію й безконтрольно переміщає військову техніку.