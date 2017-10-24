Україна може отримали більше грошової допомоги від США у 2018 році, - посол

США можуть закласти до проекту державного бюджету на наступний рік більшу суму допомоги для України, ніж цьогоріч.

Про це заявив посол України у США Валерій Чалий, повідомляє "Укрінформ".

Він пояснив, що під час внутрішньополітичної боротьби в Україні розповсюджується інформація, що США скоротять свою допомогу країні, однак це не так.

"Факти говорять про інше: на сьогодні є рішення в Сенаті – виділити не менше, й навіть більше (фінансів на підтримку України), ніж минулого року", - наголосив Чалий.

За його словами, наразі це питання розглядають у Палаті представників, де, за інформацією посла, фігуруватиме така ж цифра, як і в Сенаті.

"Тобто, ми матимемо таку саму підтримку і, я думаю, вона навіть буде збільшена"- зауважив Чалий.

Україна вже отримала від Пентагону $150 мільйонів на навчальні програми української армії та на сили спеціальних операцій. Додаткові кошти, за словами посла, мають надійти на контрбатарейні радари, протимінне та контрснайперське обладнання, БПЛА та інші засоби.

"Але нам треба зараз переходити на інший рівень співпраці зі США. Це спільне виробництво боєприпасів, озброєнь, і виставка AUSA, на якій Укроборонпром представляв зразки нашої продукції, говорить про те, що у нас є можливості", - підсумував Чалий.