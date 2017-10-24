Уряд Італії готовий обговорити розширення автономії двох регіонів

Італійський уряд готовий розпочати переговори з Ломбардією і Венето, які проголосували за розширення автономії.

Про це заявив прем’єр-міністр Італії Паоло Джентілоні, повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Давши чітко зрозуміти, що він не має наміру драматизувати результати референдумів у Венето і Ломбардії, італійський прем’єр заявив, що готовий обговорювати подальші кроки.

"Ми говоримо про те, як зробити Італію ефективнішою. Ми не ставимо під питання Італію і її єдність" - заявив Джентілоні.

"Уряд готовий розглянути це питання. Це буде складне обговорення, яке не може бути проведене за п'ять хвилин", - додав він.