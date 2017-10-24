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Вінстон Черчилль, британський політик, прем'єр-міністр Великої Британії

Уряд планує запустити програму безвідсоткового кредитування на будівництво ферм, - Гройсман

24 жовтня, 2017 - 14:52
Фото Артема Сліпачука, "День"

Наступного року уряд планує запустити програму безвідсоткового кредитування на будівництво нових ферм. Про під час Ради регіонального розвитку заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"Наше завдання наступне, і зараз над цим працюють більшість українських банків, щоб ми видали безвідсоткові кредити на будівництво нових ферм, молочно-товарних комплексів, щоб ми змогли збільшити поголів’я в нашій країні",- сказав В.Гройсман.

За його словами ця програма буде реалізована у наступному році.

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