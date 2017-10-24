В Австрії Курц анонсував коаліційні переговори з правопопулістами

Після перемоги на парламентських виборах голова консервативної Австрійської народної партії (АНП) Себастіан Курц у вівторок, 24 жовтня, анонсував коаліційні переговори з правопулістською Австрійською партією свободи (АПС).

"Австрія заслуговує на швидке утворення уряду", - заявив лідер австрійських консерваторів, цитує агенція dpa. Переговори щодо утворення коаліції за сприятливих обставин можуть розпочатися вже 25 жовтня.

Очікується, що лідер АПС Гайнц-Крістіан Штрахе оприлюднить відповідну заяву в другій половині дня 24 жовтня. "Під час розмов зі Штрахе у мене склалося враження, що є воля до формування політики та воля до спільних змін в Австрії", - додав Курц. У разі формування такої коаліції правопопулісти вперше з 2005 року увійдуть до складу австрійського уряду.

Раніше лідер консерваторів зазначав, що позиція його партії у багатьох питаннях збігається з позицією АПС. Зокрема, це стосується бажання зупинити нелегальну міграцію до країни, а також знизити податки для низькооплачуваних працівників. Водночас Курц знову запевнив, що коаліція у складі АНП та АПС має бути проєвропейською з бажанням активно змінювати Європу.

Нагадаємо, наступний канцлер Австрії Себастіан Курц розраховує провести коаліційні переговори і сформувати уряд протягом двох місяців.