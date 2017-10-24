В Україні вирішили створити національного вугільного гіганта

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України реорганізує і зіллє державні вугільні підприємства в новостворене держпідприємство - Національну вугільну компанію.

Така норма передбачена планом заходів на 2017 рік щодо реалізації Концепції реформування і розвитку вугільної промисловості України на період до 2020 року, які уряд оформив розпорядженням №733 від 24 травня, але зміг опублікувати у газеті Урядовий кур'єр лише 21 жовтня, передає агентство Інтерфакс-Україна.

Всі дозвільні документи на Національну вугільну компанію будуть переоформлені до кінця цього року.

План заходів передбачає внесення правок до держбюджету-2017 для виділення додатково 800 млн грн на модернізацію і технічне переоснащення шахт, 100 млн грн - на придбання засобів індивідуального та колективного захисту.

Крім того, до кінця року передбачається також оптимізувати структуру відокремлених підрозділів Національної вугільної компанії.

Нагадаємо, що Концепція реформування та розвитку вугільної промисловості України передбачає збільшення видобутку вугілля на вугільних держпідприємствах у 2017 році до 6,3 млн тонн, у 2018 році - до 8,7 млн тонн, у 2019-м і після - понад 10 млн тонн в порівнянні з 5,8 млн тонн у 2016 році, 6,7 млн тонн у 2015 році, 7,8 млн тонн - у 2014 році.