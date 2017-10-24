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В Україні зросла кількість конвертаційних центрів, – Луценко

24 жовтня, 2017 - 14:01
Фото Руслана Канюки, "День"

В Україні знову зростає кількість конвертаційних центрів, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Кількість конвертаційних центрів по країні знову зростає. Ставка переведення в готівку знизилася до 5,5%", - цитує його слова агентство Інтерфакс-Україна.

Луценко виступив за створення Служби фінансових розслідувань (СФР), при цьому зазначивши, що частина правопорушень у сфері економіки залишилася непоміченою Національним банком і Державною фіскальною службою.

"Без створення СФР ми не зможемо жорстко контролювати ситуацію", - констатував генпрокурор.

Джерело: Інтерфакс-Україна
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