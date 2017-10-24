В ЄС запропонували створити бригаду кібероборони

Глава фракції Європейської народної партії, провідної політичної групи Європарламенту, Манфред Вебер у вівторок запропонував створити в Євросоюзі окрему бригаду по забезпеченню захисту спільноти від кібератак, передає УНН з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

"Давайте створимо європейську бригаду по кіберобороні, щоб люди знали, що Європа спільно може захищати нашу кіберінфраструктуру", - зазначив Вебер у своєму виступі на пленарній сесії ЄП в Страсбурзі.

Раніше, Глава виконавчої колегії ЄС Жан-Клод Юнкер запропонував створити Європейське агентство кібероборони.

За словами Юнкера, тільки в 2016 році ЄС зіткнувся з більш ніж з чотирма тисячами кібератак, кіберінциденти торкнулися близько 80% європейських компаній.