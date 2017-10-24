Ветерани АТО виграли 10 медалей на марафоні Морської піхоти США

10 українських воїнів, які отримали поранення в зоні АТО і наразі проходять реабілітацію, 22 жовтня взяли участь у марафоні Морської піхоти США, який відбувся у Вашингтоні.

Про це повідомляє «Голос Америки».

«Ми в принципі хочемо присвятити цей марафон людям, які уже не повернулись з АТО, як пам'ять тим, хто зараз в госпіталях, щоб для них це було як стимул, щоб піднятися», - говорить учасник АТО Вадим Свириденко.

Від України усього у заході взяли участь 10 чоловік, шестеро з них виступали на дистанції у 10 кілометрів, решта бігли 42 км, а ще один боєць подолав відстань на ручному велосипеді.

«Це внутрішня мотивація, яка додає тобі якихось сил, тобто ти бачив, що в тебе можливості не обмежуються ні в чому – ти можеш це робити, і ти це робиш», – додає Юрій Дмитренко.

Президент України Петро Порошенко також привітав у Facebook українських військових, які завоювали медалі на марафоні.

«Вітаю наших воїнів з чудовим результатом на марафоні морської піхоти США. Українська команда отримала 10 медалей: п'ять у забігу на 10 км, чотири – у забігу на дистанцію 42 км і одну на ручному велосипеді. Неймовірно! Пишаємося вами!», - написав Порошенко.