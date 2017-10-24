Від Лондона залежить результат переговорів щодо Brexit, - Туск

Результат переговорів щодо Brexit залежить від Великої Британії і саме вона має вирішити, чи буде досягнуто угоди з Євросоюзом.

Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск під час виступу у Європарламенті, передає ЄП.

"ЄС зможе впоратися із кожним сценарієм, поки ми не розділені. Насправді від Лондона залежить, як все закінчиться: з хорошою угодою, без угоди або без Brexit. Але в кожному з цих сценаріїв ми захищатимемо наші загальні інтереси лише разом", - сказав Туск.

Він зазначив, що в процесі переговорів 27 країнам ЄС вдалося зберегти єдність, але попереду чекає ще найважчий стрес-тест.

"Якщо ми його провалимо, переговори закінчаться нашим поразкою. Ми повинні зберігати нашу єдність незалежно від напрямку переговорів", - додав Туск.

Сьогодні президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ЄК не розглядає можливості, що переговори завершаться без укладення угоди.

Нагадаємо, раніше у Британії опозиційна партія лейбористів пригрозила очільниці уряду Терезі Мей приєднатися до противників законопроекту щодо виходу країни з Європейського союзу в разі, якщо в документ не будуть внесені зміни.