Вінницьких психологів вчитимуть долати посттравматичний синдром у ветеранів АТО

Міністерство закордонних справ Німеччини виділило гроші на запровадження серії тренінгів для психологів, психотерапевтів, співробітників соціальних служб та представників громадських організацій, до яких щодня звертаються учасники АТО або члени їхніх родин. Головна мета проекту, який розпочинає втілювати на Вінниччині ГО «Мир дому вашому», полягає в тому, щоб донести до учасників бойових дій та переселенців, які постраждали в ході бойового конфлікту, що задля ефективного подолання посттравматичного синдрому слід співпрацювати з кваліфікованими спеціалістами.

«Навчання, круглі столи, тренінги травмотерапевтів для психологів, соціальних працівників та волонтерів, які у своїй повсякденні роботі щодня працюють з ВПО або ветеранами АТО, націлені передусім на те, щоб навчити їх мотивувати учасників бойових дій (та людей, які пережили і досі переживають війну) звертатися по кваліфіковану допомогу, а не ховатися у собі. На жаль, нині представники соціальних служб чи державних структур не мають відповідного інструментарію для того, щоб коректно мотивувати бійців. Завдання тренерів проекту навчити їх різних методик, механізмів того, що звертатися до лікаря по допомогу – це не слабкість, а правильне рішення на користь свого здоров’я».

Поруч з українськими тренерами-травмотерапевтами працюватимуть і закордонні спеціалісти. Серед них психіатр з Індії пан Пратап. Він ділитиметься власним досвідом подолання посттравматичного синдрому.

«У 2004 році, коли в Індії відбулося цунамі, ми за один втратили 12 тисяч співвітчизників, близько 1,5 тисячі зникло безвісти, а 25 % будинків були знищені нанівець. Шок, страх, біль утрати і безвихідь – з цим усім довелося працювати мені та моїм колегам не один рік, – зазначає лікар. – З власного досвіду я знаю, якщо не реагувати на проблему, то вона нікуди не зникне. Та лікувати хворого треба тільки за його власного бажання. І лише співпраця з професійним травмотерапевтом дасть можливість максимально швидко та ефективно пережити негативні наслідки нинішньої війни в Україні».

Проект триватиме до 15 грудня поточного року. У Вінниці його координуватиме ГО «Вінницька асоціація медиків». Подібні тренінги також проходитимуть у Дніпропетровській, Донецькій та Чернівецькій областях. Загалом упродовж програми планують навчити 180 осіб.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора