ООН заснували не для того, щоб привести нас до раю, а для того, щоб урятувати нас від пекла.
Вінстон Черчилль, британський політик, прем'єр-міністр Великої Британії

ЄК надасть допомогу постраждалим від злив країнам Балтії, - Юнкер

24 жовтня, 2017 - 21:51
Фото Reuters

З допомогою механізмів Фонду солідарності Єврокомісія має намір надати допомогу країнам Балтії, які постраждали цього року від злив і затоплення територій.

Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, передає портал Delfi.

Окрім Латвії, Литви та Естонії кошти будуть виділені також Іспанії і Португалії, постраждалим в результаті стихійних лісових пожеж.

Юнкер звернувся до єврокомісара з питань гуманітарної допомоги та кризового управління Христоса Стиліанідіса протягом місяця виступити з пропозиціями, як в майбутньому подібна допомога могла б надаватися оперативніше як у межах Євросоюзу, так і за його межами.

Новини партнерів
Loading...