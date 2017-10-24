ЄК надасть допомогу постраждалим від злив країнам Балтії, - Юнкер

З допомогою механізмів Фонду солідарності Єврокомісія має намір надати допомогу країнам Балтії, які постраждали цього року від злив і затоплення територій.

Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, передає портал Delfi.

Окрім Латвії, Литви та Естонії кошти будуть виділені також Іспанії і Португалії, постраждалим в результаті стихійних лісових пожеж.

Юнкер звернувся до єврокомісара з питань гуманітарної допомоги та кризового управління Христоса Стиліанідіса протягом місяця виступити з пропозиціями, як в майбутньому подібна допомога могла б надаватися оперативніше як у межах Євросоюзу, так і за його межами.