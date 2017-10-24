За 3 роки силовики 296 тис. разів обшукували бізнес, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розкритикував силові структури за тотальні обшуки бізнесу.

Про це глава уряду заявив під час засідання Ради регіонального розвитку, передає Еспресо.TV.

"Підприємці нарікають на обшуки - по всім напрямкам, хто хоче, той проводить. 2014 рік - 67 тис. клопотань про проведення обшуків, про арешт - 16,3 тис. У 2015 році - на обшуки 75 тис., на арешт майна -24 тис. У 2016 - 94 тис. на обшуки, на арешт майна - 38 тис. У першому півріччі 2017 року - майже 60 тис. клопотань про обшуки. Це означає порог у 120 тис. У цьому потрібно поставити крапку, відігнати тих, хто використовує державний мандат для здирництва з реального сектору економіки", - сказав Гройсман.

Прем'єр-міністр зазначив, що необхідно припинити практику вилучення первинної документації та анонсував законопроект про захист підприємців від безпідставних обшуків.

"Ми маємо розглядати блокування рахунків і обшуки як крайні заходи. Ми ініціюємо законопроект про відповідальність за безпідставні обшуки у підприємців. Ми вимагатимемо, щоб припинили практику вилучення первинних документів, оригіналів і комп'ютерів. Як тільки приходять по надуманним причинам, забирають сервери, комп'ютери, документацію, підприємство може зупинитися. Всім, хто простягає руки до чесного бізнесу, дамо по руках", - додав Гройсман.

За словами Гройсмана, тільки в Києві за 3 роки ухвалено 2400 судових рішення про арешт грошових коштів.

"В єдиному державному реєстрі судових рішень за пошуковими словами "арешт грошових коштів" і "ухилення від сплати податків" по судах Києва можна знайти в 2014 році - 472 ухвали, в 2015 - 384, у 2016 - 760, за 8 місяців 2017 - 784, з яких тільки 487 - Печерський райсуд. Це прояв реального тиску на реальний бізнес", - підсумував Гройсман.