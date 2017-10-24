За добу бойовики 22 рази порушили перемир’я, поранений 1 військовий, - штаб

Протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 22 обстріли українських позицій з боку терористів.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Донецькому напрямку бойовики з різних видів гранатометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь неподалік Зайцевого, Авдіївки, Кам’янки, Луганського та Верхньоторецького. Під вогнем з кулеметів також опинились українські позиції біля Майорська та шахти Бутівка.

На луганському напрямку були обстріляні позиції Збройних сил України біля Кримського та Новоолександрівки. Великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю бойовики застосовували в районі Новозванівки і Попасної.

На Маріупольському напрямку під вогонь ворожих гранатометів потрапили укріплення сил АТО неподалік Мар’їнки і Старогнатівки.

У штабі також додали, що внаслідок бойових дій один військовослужбовець отримав поранення.