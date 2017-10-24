ЗМІ Греції проводять дводенний страйк

Провідні профспілки журналістів Греції оголосили дводенний страйк у всіх ЗМІ, передає Аmna.gr.

Повідомляється, що страйк триватиме з 6:00 24 жовтня до 6:00 26 жовтня. Зазначається, що більшість новинних сайтів призупинять роботу, також не будуть виходити новини на радіо і телебаченні.

Також зазначається, що заяву про страйк підписали Союз журналістів щоденних Афінських газет, Союз журналістів періодичної електронного друку, профспілки журналістів Салоніків і Македонії і Фракії.

Журналісти вимагають зберегти систему додаткового соціального страхування, припинити порушення трудових і соціальних прав працівників засобів масової інформації.

Нагадаємо, на початку жовтня грецькі журналісти провели добовий страйк на знак протесту проти недостатнього фінансування галузевого фонду соціального страхування через урядові заходи жорсткої економії.