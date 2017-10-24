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ЗМІ Греції проводять дводенний страйк

24 жовтня, 2017 - 13:49

Провідні профспілки журналістів Греції оголосили дводенний страйк у всіх ЗМІ, передає Аmna.gr.

Повідомляється, що страйк триватиме з 6:00 24 жовтня до 6:00 26 жовтня. Зазначається, що більшість новинних сайтів призупинять роботу, також не будуть виходити новини на радіо і телебаченні.

Також зазначається, що заяву про страйк підписали Союз журналістів щоденних Афінських газет, Союз журналістів періодичної електронного друку, профспілки журналістів Салоніків і Македонії і Фракії.

Журналісти вимагають зберегти систему додаткового соціального страхування, припинити порушення трудових і соціальних прав працівників засобів масової інформації.

Нагадаємо, на початку жовтня грецькі журналісти провели добовий страйк на знак протесту проти недостатнього фінансування галузевого фонду соціального страхування через урядові заходи жорсткої економії.

Джерело: УНН
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